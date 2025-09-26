O que a crise tem a nos ensinar

Do contrário, atacamos para diminuir a angústia, invadimos o território alheio sem nos darmos conta da própria agressividade e do porquê agimos assim.

É da crise que indagamos se nossas escolhas foram as melhores, e torna-se uma experiência fecunda porque nos coloca em contato com situações que exigem profunda reflexão, sobretudo quando podemos pensar qual é a nossa participação naquilo que estamos enfrentando, ou seja, o que é nosso e o que é do outro, e qual a nossa contribuição quando permitimos estar submergidos em certos arranjos que desestruturam nossa saúde mental e que contribuem para as formações patológicas.

O objetivo da crise será sempre desenvolver no sujeito o funcionamento psíquico, expandindo seu mundo interno na tentativa de encontrar um novo significado podendo o levar a novos arranjos, onde as associações, se superficiais, serão apenas substitutos de deslocamentos e associações mais profundas que foram suprimidas da consciência, porque, na maioria das vezes, não aguentamos a nós mesmos e o que somos capaz de fazer com o outro quando, num momento difícil, atacamos, matamos o outro em nós, hostilizamos com nossa destrutividade, e formamos conluios que reforçam os equívocos.