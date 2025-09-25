26 de setembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

PRESO EM FLAGRANTE

Suspeito de roubo aponta uma arma para PMs e é baleado em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Tisa Moraes
Ocorrência foi registrada no plantão policial de Bauru
Ocorrência foi registrada no plantão policial de Bauru

Um homem de 35 anos, suspeito de praticar um roubo na madrugada desta quarta-feira (24), em Bauru, foi atingido no cotovelo por um disparo de arma de fogo após apontar uma arma para os policiais militares que o abordaram nesta quinta-feira (25), no Parque Industrial Manchester, segundo boletim de ocorrência (BO). Preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, resistência e por tentativa de homicídio contra os agentes, ele permaneceu internado, sob escolta policial, após passar por cirurgia.

De acordo com o registro policial, com base em imagens de câmeras de segurança que registraram o autor de um roubo ocorrido na madrugada anterior em um imóvel no Parque Santa Terezinha, quando a moradora foi ameaçada com arma de fogo e teve pertences levados, viaturas da PM iniciaram diligências e, na manhã desta quinta, uma equipe avistou o suspeito, que seria conhecido nos meios policiais, em uma rua no Parque Manchester.

Abordado, conforme o BO, ele confessou o crime e indicou um endereço onde o notebook roubado estaria escondido, mas, no local, nada foi encontrado. Os policiais então, acompanharam o suspeito até a casa dele, no mesmo bairro, após ele revelar que havia um tripé da vítima lá e autorizar buscas. Durante a revista, de acordo com o BO, o homem teria ficado em pé ao lado de um sofá e pego um revólver que estava escondido no estofado.

Após apontar a arma para os agentes e fazer menção de que iria atirar, segundo o registro policial, ele foi atingido por um dos PMs por um único disparo, no cotovelo direito. O Samu foi acionado e o suspeito foi levado ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde passou por cirurgia e ficou preso, sob escolta. O revólver usado por ele, de calibre 38, foi apreendido. A Polícia Cientifica realizou perícia no imóvel e o caso será investigado pela Polícia Civil, que também irá apurar o envolvimento do homem no roubo.

