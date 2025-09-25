Suspeito de roubo aponta uma arma para PMs e é baleado em Bauru

Um homem de 35 anos, suspeito de praticar um roubo na madrugada desta quarta-feira (24), em Bauru, foi atingido no cotovelo por um disparo de arma de fogo após apontar uma arma para os policiais militares que o abordaram nesta quinta-feira (25), no Parque Industrial Manchester, segundo boletim de ocorrência (BO). Preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, resistência e por tentativa de homicídio contra os agentes, ele permaneceu internado, sob escolta policial, após passar por cirurgia.

De acordo com o registro policial, com base em imagens de câmeras de segurança que registraram o autor de um roubo ocorrido na madrugada anterior em um imóvel no Parque Santa Terezinha, quando a moradora foi ameaçada com arma de fogo e teve pertences levados, viaturas da PM iniciaram diligências e, na manhã desta quinta, uma equipe avistou o suspeito, que seria conhecido nos meios policiais, em uma rua no Parque Manchester.

Abordado, conforme o BO, ele confessou o crime e indicou um endereço onde o notebook roubado estaria escondido, mas, no local, nada foi encontrado. Os policiais então, acompanharam o suspeito até a casa dele, no mesmo bairro, após ele revelar que havia um tripé da vítima lá e autorizar buscas. Durante a revista, de acordo com o BO, o homem teria ficado em pé ao lado de um sofá e pego um revólver que estava escondido no estofado.