Bauru Basket perde para o Mr. Moo/São José e é eliminado

Na noite desta quinta-feira (25), o Bauru Basket foi superado pelo Mr. Moo/São José pelo placar de 68 x 57. Com o resultado, a equipe encerra sua participação no Campeonato Paulista de 2025, já que o confronto, realizado na Farma Conde Arena, definiu a série melhor de três das quartas de final.

Diferente da partida anterior, o duelo começou equilibrado, com o Dragão fechando a primeira parcial por 17 x 15. No entanto, os desfalques do armador Vinicius e do ala Mogi, somados ao acúmulo de faltas dos atletas em quadra, obrigaram o técnico Paulo Jaú a reorganizar sua rotação. Dessa forma, a partir do segundo período, os donos da casa não somente conseguiram impor o seu ritmo, como ainda assumiram a liderança do marcador e mantiveram a intensidade até o fim.

Apesar da desclassificação, o armador Eugeniusz foi o cestinha da noite, com 15 pontos anotados. Gustavo Santana também se destacou: foram 12 pontos, cinco rebotes e duas assistências para o ala/pivô. Pelo lado joseense, os principais pontuadores foram os armadores Guilherme Lessa e Adyel Borges, ambos com 12.