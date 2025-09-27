Calça Jeans: Como não errar na hora de usar a sua!

Vamos falar sobre modelos de calça jeans? O jeans e uma das peças mais democráticas do nosso guarda-roupa. Mas, você sabe qual e o modelo que mais combina com você, com o formato do seu corpo e até mesmo com o seu estilo vida? Então, vem comigo e confira as dicas de cada modelo de calças jeans!
Flare
A calça jeans flare e uma proposta poderosa para montar looks de trabalho, por trazer elegância à produção!
Por ser reta até a altura do joelho e ampla na parte abaixo do joelho é uma ótima pedida para quem deseja alongar a silhueta.
E o modelo perfeito para que tem o quadril largo, uma vez que o volume da barra equilibra com o volume do quadril.
E interessante também para as baixinhas que desejam parecer mais altas.
Mas, atenção para o comprimento! Ela não deve arrastar no chão e ao mesmo tempo não pode ser curta. O ideal é que ela fique a um dedo do chão. A dica é usá-la com sapato de salto!
Boyfriend
A calça boyfriend tem o gavião da calça maior, dando a impressão que você esta usando a calça do namorado (como o nome sugere).
Este modelo e ótimo para mulheres mais básicas e que amam se vestir de forma confortável sem deixar o estilo de lado.
Combine peças mais ajustadas à silhueta. Para looks casuais use com tênis, mule ou mocassin. Já para looks elegantes, opte por blazer e salto.
Retas
A calça jeans reta e o modelo mais democrático que existe por valorizar todos os tipos físicos.
Como o próprio nome sugere o corte e reto, e não marca a silhueta, somente acompanha o formato.
Combine com camisas e blusas mais acinturadas.
Para um visual mais elegante, procure combinar detalhes de pedraria nos acessórios.
Skinny
Um dos modelos mais amados pelas brasileiras.
A calça jeans skinny e um modelo justo ao corpo e adapta ao formato do seu corpo, ou seja, ela acentua as curvas.
Seja versátil e monte vários tipos de looks.
Opte por camisas, blusas ou camisetas mais soltinhas se a calça for muito justa. Combina muito bem com tênis e bota cano curto.
Slouchy
É um modelo de calça de cintura alta, tem pence no cós, maior volume no quadril e afunila no joelho para baixo.
Traduzindo o termo em inglês para o português seria 'calça desleixada".
Dá para acrescentar a calça slouchy nos seus looks de trabalho. Porém, é necessária atenção para que o look como um todo fique com ar profissional.
Acrescente elementos mais sérios e tradicionais para contrapor a modernidade da modelagem slouchy.
Blazers e scarpins são excelentes complementos para uma imagem mais refinada.
Camisas de tecidos mais finos também ajudam a compor os looks de trabalho.
O cinto é outro complemento interessante, além de deixar a roupa mais ajustada no corpo conta como um acessório a mais na sua produção.