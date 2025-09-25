Casa bomba em Bauru tinha maconha em mala e bag de motociclista

Na manhã desta quinta-feira (25), policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru estouraram uma casa bomba na Vila Nova Paulista, em Bauru, e apreenderam mais de 50 quilos de maconha escondidos em uma mala de viagem e em uma bag de motociclista. Um homem de 20 anos foi preso em flagrante.

Após investigações conduzidas pela 2.ª Dise apontarem que a residência era usada para o armazenamento de drogas, equipes da especializada cumpriram mandado de busca no local, por volta das 6h30 e, em um dos quartos, onde não havia móveis, encontraram a maconha, dividida em 54 tabletes, no interior de uma mala grande de viagem e de uma bag usada por entregadores de moto.

Em outro cômodo, os policiais apreenderam mais seis porções da droga, material para embalar os tijolos, balança, mais de R$ 3 mil em dinheiro e o celular do morador. Com passagens por tráfico de drogas e associação para o tráfico, o homem, que seria responsável por distribuir o entorpecente para traficantes locais, foi autuado em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.