Sala é evacuada após alunos relatarem cheiro forte e passarem mal

Bariri - Uma sala de aula do 6.º ano de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) localizada no Jardim Nova Bariri, em Bariri (56 quilômetros de Bauru), foi evacuada, na manhã desta quinta-feira (25), após alunos relatarem um cheiro forte e muitos passarem mal. A origem do odor não havia sido descoberta até a publicação desta reportagem.

Em nota, a Prefeitura de Bariri explicou que o surgimento do cheiro forte foi comunicado pelos estudantes após o intervalo. "Imediatamente, os alunos foram retirados da sala", diz.

No caso daqueles que se sentiram mal, a escola entrou em contato com os responsáveis. "A ocorrência foi registrada nesta única sala. Segundo os alunos, nenhum deles estava com qualquer produto que exale cheiro", declara.