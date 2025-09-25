Congresso Técnico debaterá formato do Paulistão 2026

A Federação Paulista de Futebol (FPF) agendou, com o Noroeste e os demais 15 clubes da Série A1 do Paulistão, o Congresso Técnico do estadual para o dia 11 de novembro, na sede da entidade, em São Paulo. O encontro discutirá o formato do campeonato de 2026. Disputado com 12 jogos nos últimos anos, o torneio poderá ter mudanças porque o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, exige que as elites dos estaduais passem a ter calendário de apenas 11 datas a partir do próximo ano, como forma de ajustar as competições nacionais.

Além do Paulistão, o Norusca também disputará, em 2026, a Série D do Campeonato Brasileiro.