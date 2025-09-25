Prefeitura de Bauru utiliza água de reúso para irrigação

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza diariamente a limpeza de praças e a irrigação de canteiros públicos. As ações são executadas com o auxílio de caminhões-pipa e sempre utilizam água de reúso, que atualmente é captada da Lagoa da Quinta da Bela Olinda. O objetivo é preservar as áreas de paisagismo e promover a higienização de espaços urbanos.

Entre os locais atendidos estão as praças do Núcleo Mary Dota, Rui Barbosa, Itália, Líbano e Salim Haddad Neto, além do Parque Vitória Régia e a calçada da Rua Agenor Meira na parte central da cidade. Atualmente, a Semab também é responsável pela irrigação de cinco plantios de grande porte: Chácara Odete, Jardim Jussara, Parque Viaduto, Beija-Flor e Horto Florestal, reforçando o comprometimento com a pauta ambiental.

A água de reúso ainda é usada para combater incêndios florestais e urbanos, em apoio à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros. É importante ressaltar que essa água não passou por tratamento e, por isso, não pode ser consumida diretamente pela população.