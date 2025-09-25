Bauru registra ventos contínuos de até 40 km/h

Ventos fortes e contínuos, por um longo período, foram registrados entre a noite desta quarta-feira (24) e a madrugada desta quinta-feira (25) em bairros de Bauru, de acordo com o monitoramento da Defesa Civil. Embora tenham alcançado até 40 quilômetros por hora, não houve registro de quedas de árvores ou outros danos, segundo o órgão municipal.

O fenômeno, no entanto, chamou a atenção de moradores, que temeram um segundo vendaval, semelhante ao que atingiu a cidade na última segunda-feira (22).

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Bauru, Marcelo Ryal, a diferença entre os dois episódios é que o vendaval de segunda-feira teve picos curtos, porém muito intensos — com rajadas de até 90 km/h —, enquanto a ventania desta quarta apresentou ventos menos intensos, porém mais duradouros.

Previsão