Bauru registra ventos contínuos de até 40 km/h

Ventos fortes e contínuos, por um longo período, foram registrados entre a noite desta quarta-feira (24) e a madrugada desta quinta-feira (25) em bairros de Bauru, de acordo com o monitoramento da Defesa Civil. Embora tenham alcançado até 40 quilômetros por hora, não houve registro de quedas de árvores ou outros danos, segundo o órgão municipal.
O fenômeno, no entanto, chamou a atenção de moradores, que temeram um segundo vendaval, semelhante ao que atingiu a cidade na última segunda-feira (22).
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Bauru, Marcelo Ryal, a diferença entre os dois episódios é que o vendaval de segunda-feira teve picos curtos, porém muito intensos — com rajadas de até 90 km/h —, enquanto a ventania desta quarta apresentou ventos menos intensos, porém mais duradouros.
Previsão
De acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) de Bauru, entre esta quinta-feira (25) e sábado (27), um sistema de alta pressão deve atuar sobre o estado de São Paulo, mantendo a condição de céu claro a poucas nuvens e sem chuva no interior paulista. Já no litoral, há previsão de precipitações fracas e isoladas, devido à circulação de ventos úmidos vindos do oceano para o continente.