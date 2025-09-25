Neto de Ana Maria Braga engole apito e é internado em Botucatu

Varuna, de 4 anos, neto da apresentadora Ana Maria Braga, foi internado no Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu (SP), após engolir um apito. A mãe do menino, Mariana Maffeis, relatou em um vídeo no YouTube que o filho passou a emitir sons característicos do apito ao respirar.
“Ele engoliu e começou a apitar. Era de verdade. Ele apitava quando respirava”, contou a filha da apresentadora, que também agradeceu a todos os que torceram pelo restabelecimento da saúde criança. O acidente ocorreu à noite, logo após uma festa da família, que reside no bairro Demétria, em Botucatu.
Mariana, que é instrutora de ioga, buscou atendimento inicialmente na rede particular, mas o problema não foi resolvido. No dia seguinte, uma médica vizinha conseguiu ver o apito preso na garganta da criança. Mesmo assim, o objeto não foi expelido naturalmente e os sons persistiram por dois dias.
Varuna foi então levado ao HC de Botucatu, onde passou por diversos exames. Os médicos só conseguiram localizar e remover o objeto após uma broncoscopia – exame que permite a visualização das vias aéreas e acesso aos pulmões.
O menino passa bem. Ele continuará sendo acompanhado por especialistas e deverá repetir o procedimento para garantir que não houve lesões pulmonares.