Neto de Ana Maria Braga engole apito e é internado em Botucatu

Varuna, de 4 anos, neto da apresentadora Ana Maria Braga, foi internado no Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu (SP), após engolir um apito. A mãe do menino, Mariana Maffeis, relatou em um vídeo no YouTube que o filho passou a emitir sons característicos do apito ao respirar.

“Ele engoliu e começou a apitar. Era de verdade. Ele apitava quando respirava”, contou a filha da apresentadora, que também agradeceu a todos os que torceram pelo restabelecimento da saúde criança. O acidente ocorreu à noite, logo após uma festa da família, que reside no bairro Demétria, em Botucatu.

Mariana, que é instrutora de ioga, buscou atendimento inicialmente na rede particular, mas o problema não foi resolvido. No dia seguinte, uma médica vizinha conseguiu ver o apito preso na garganta da criança. Mesmo assim, o objeto não foi expelido naturalmente e os sons persistiram por dois dias.