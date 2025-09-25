Caminhoneiro morre após acidente em rodovia de Jaú

Um homem de 45 anos morreu em um acidente envolvendo o caminhão Scania que ele conduzia e uma carreta canavieira, nesta quinta-feira (25), no quilômetro 183 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), no sentido Itapuí–Jaú, em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru). A vítima fatal estava sozinha no veículo. De acordo com a Rádio Energia FM, o motorista residia em Igaraçu do Tietê.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, por conta da colisão traseira — cujas circunstâncias ainda serão apuradas —, o caminhoneiro ficou preso nas ferragens. O óbito foi confirmado no local, antes mesmo da chegada do atendimento médico.

Além da PM, equipes do Corpo de Bombeiros e da perícia da Polícia Civil também participaram da ocorrência. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú.