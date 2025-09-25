Traficante é preso debaixo da cama após perseguição em Bauru

Equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), entre elas o Canil K9, prenderam um homem em flagrante, com grande quantidade de entorpecentes, durante patrulhamento ostensivo no bairro Quinta da Bela Olinda, em Bauru, nesta quarta-feira (24).

Segundo a corporação, ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito dispensou uma sacola no chão e tentou fugir pelos fundos de sua residência, pulando muros. Os policiais o acompanharam, com autorização dos vizinhos, que liberaram a entrada em seus imóveis, até localizá-lo escondido debaixo de uma cama.

Com o indivíduo sob custódia, os policiais retornaram ao local onde ele havia deixado a sacola e apreenderam 90 porções de maconha. Com o apoio do cão policial Anúbis, os policiais realizaram uma busca minuciosa na residência do detido, onde o faro do animal indicou uma mochila com aproximadamente 29 porções de maconha do tipo “Gorila” — uma variedade mais potente da droga —, além de outras 200 porções da mesma substância e 671 pinos com cocaína.