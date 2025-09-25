Sorri Bauru celebra 49 anos com inauguração de Ambulatório

Fundada em 25 de setembro de 1976, a Sorri Bauru completa 49 anos nesta quinta-feira. Uma história ininterrupta de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, marcada por pioneirismo, inovação e transparência. Esses três pilares impulsionaram a instituição para o momento vivido atualmente, de expansão dos serviços prestados a pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista.

Há 12 meses, a Sorri Bauru anunciava a meta de triplicar a quantidade de pessoas atendidas mensalmente via Sistema Único de Saúde (SUS) — que eram 550, na ocasião. Missão cumprida: o último mês de agosto registrou mais de 1,7 mil usuários SUS. Esse crescimento foi viabilizado, principalmente, pelas emendas impositivas destinadas por 18 vereadores (alguns, inclusive, da legislatura anterior): Beto Móveis, Cabo Helinho, Chiara Ranieri, Coronel Meira, Dário DuDário, Emerson Construtor, Fabiano Mariano, José Roberto Segalla, Júnior Rodrigues, Júlio César, Lokadora, Mané Losila, Marcelo Afonso, Márcio Teixeira, Markinho de Souza, Miltinho Sardim, Pastor Bira e Pastor Edson Miguel.

As emendas também possibilitaram zerar a fila por aparelhos auditivos — de janeiro a agosto deste ano, foram 1.059 aparelhos entregues, superando as 758 unidades em todo o ano de 2024. Dessa ampliação surgiu a necessidade de um novo espaço, inaugurado hoje: o Ambulatório Integrado. Uma estrutura de 26 salas, que abrigará o setor de saúde auditiva da entidade e também as avaliações para autismo, deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem, TDHA entre outros. A adaptação do local, onde antes funcionava o setor administrativo, contou com com recursos das secretarias municipais de Saúde e Educação, Flipper Lanches, Cresol Tradição, Rotary Club de Bauru Aeroporto, Fundafresp e Fraternidade Acadêmica "O Aleijadinho".