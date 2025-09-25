Sorri Bauru celebra 49 anos com inauguração de Ambulatório

Fundada em 25 de setembro de 1976, a Sorri Bauru completa 49 anos nesta quinta-feira. Uma história ininterrupta de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, marcada por pioneirismo, inovação e transparência. Esses três pilares impulsionaram a instituição para o momento vivido atualmente, de expansão dos serviços prestados a pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista.
Há 12 meses, a Sorri Bauru anunciava a meta de triplicar a quantidade de pessoas atendidas mensalmente via Sistema Único de Saúde (SUS) — que eram 550, na ocasião. Missão cumprida: o último mês de agosto registrou mais de 1,7 mil usuários SUS. Esse crescimento foi viabilizado, principalmente, pelas emendas impositivas destinadas por 18 vereadores (alguns, inclusive, da legislatura anterior): Beto Móveis, Cabo Helinho, Chiara Ranieri, Coronel Meira, Dário DuDário, Emerson Construtor, Fabiano Mariano, José Roberto Segalla, Júnior Rodrigues, Júlio César, Lokadora, Mané Losila, Marcelo Afonso, Márcio Teixeira, Markinho de Souza, Miltinho Sardim, Pastor Bira e Pastor Edson Miguel.
As emendas também possibilitaram zerar a fila por aparelhos auditivos — de janeiro a agosto deste ano, foram 1.059 aparelhos entregues, superando as 758 unidades em todo o ano de 2024. Dessa ampliação surgiu a necessidade de um novo espaço, inaugurado hoje: o Ambulatório Integrado. Uma estrutura de 26 salas, que abrigará o setor de saúde auditiva da entidade e também as avaliações para autismo, deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem, TDHA entre outros. A adaptação do local, onde antes funcionava o setor administrativo, contou com com recursos das secretarias municipais de Saúde e Educação, Flipper Lanches, Cresol Tradição, Rotary Club de Bauru Aeroporto, Fundafresp e Fraternidade Acadêmica "O Aleijadinho".
Tem sido um ano de ampliações do espaço físico na Sorri Bauru. Em março, começaram as atividades do Empório da Inclusão, viabilizado pelo Instituto Credicitrus — um contêiner adaptado como lanchonete e loja com produção e atendimentos ligados à Reabilitação Profissional (PERP) que, por sua vez, ganhou cinco salas de atendimento adaptadas e ampliadas, com apoio do Flipper Lanches. Outro setor com novas salas (três) foi o Sociocultural, patrocinado pela Tilibra. Em junho, foi inaugurado o Centro Administrativo Bete Nardi, onde atuam as equipes de apoio à gestão. Em agosto, os atendimentos em equoterapia, realizados no Comando de Policiamento do Interior 4 (CPI-4) desde 2009, passaram a ser realizados também no Recinto Mello Moraes (contando com estrutura da secretaria de Agricultura e Abastecimento e parceria com o Instituto Santo Antônio). A ação triplica a quantidade de atendimentos de 35 para 105 por semana.
O feito mais recente foi o lançamento da plataforma "Sorri Transparente", que exibe em tempo real a execução de todos os atendimentos no Centro de Reabilitação subsidiados por recursos públicos, e também dados da Estratégia Saúde da Família — a Sorri Bauru é responsável pela gestão das nove unidades na cidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.
"Todas essas conquistas mostram como é incansável o nosso trabalho. Vamos sempre lutar para atender cada vez mais pessoas, e com a excelência que é nossa marca nesses 49 anos", comenta Evandro Ventrilho, presidente do Conselho de Administração da Sorri.