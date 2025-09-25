Mostra de Cenas Curtas é um dos destaques do FestinBau

Segue até o próximo domingo (28), a 12ª edição do FestinBau - Festival de Teatro Independente de Bauru, que desde 2011 movimenta a cena cultural da cidade com atividades gratuitas de teatro, circo, dança, música, literatura e artes visuais.

A Mostra de Cenas Curtas é um dos destaques da programação e, neste ano, recebeu 64 inscrições de artistas e grupos de diversas cidades, incluindo São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Minas Gerais. Outro destaque é o caráter formativo do festival. Desde o ano passado, o festival passou a direcionar algumas atividades para instituições e projetos sociais. Outro ponto importante é levar ações para diferentes espaços artísticos e culturais da cidade, contribuindo para a divulgação e fortalecimento desses locais, especialmente quando são geridos de forma independente, como o Espaço Coletivo Vila, o Centro Cultural Tobias Terceiro, a Casa do Circo e a Casa Angá. O evento é totalmente gratuito, com recomendação etária livre para a maior parte da agenda. Os ingressos são disponibilizados uma hora antes do início das atividades. A mostra de Cenas e Curstas acontece nesta quinta (25) e sexta (26), às 19h30, no Sesc Bauru, na av. Aureliano Cardia 6-71. Já no sábado será às 20h, no Teatro Municipal "Celina Lourdes Alves Neves", av. Nações Unidas 8-9. Outras informações no QR Code.