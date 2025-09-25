'Vejo Cores e Gestos' nesta quinta no Teatro Municipal

A Secretaria de Cultura apresenta o espetáculo 'Vejo Cores e Gestos' da Companhia Estável de Dança nesta quinta (25), às 20h, no Teatro Municipal. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados a partir das 19h no Teatro Municipal. Com coreografia de Arilton Assunção e direção artística de Sivaldo Camargo, o espetáculo tem duração de 30 minutos, e contará com as participações especiais do Grupo de Dança Terena da Aldeia Kopenoti de Avaí e do Grupo Street Star de Lençóis Paulista. O espetáculo 'Vejo Cores e Gestos' é uma coreografia contemporânea, que foi criada especialmente para a Companhia Estável de Dança, inspirada nas cores quentes e frias, com trilha sonora formada por compositores brasileiros.

Já o Grupo de Dança Terena da Aldeia Kopenoti se apresentará pela primeira vez no Teatro Municipal de Bauru, com a Dança Hiyokena Kipae Aldeia Kopenoti. Apresentado pelos homens do povo terena, sendo dois grupos de composição aproximadamente de seis pessoas ou mais de cada lado, que é comandado pelo cacique da dança, que orienta os demais componentes do grupo. Por sua vez, o Grupo Street Star, da Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista mostrará a coreografia 'Brasil', de Marcelo Estrela, que fez parte do Festival 'A Volta ao Mundo' 2024. A personagem chega ao Brasil e se depara com as raízes das nossas histórias, e a força da nossa ancestralidade. A Companhia Estável de Dança de Bauru é um corpo artístico da Secretaria de Cultura, que tem como objetivo principal a criação da dança, produção e circulação de espetáculos. O Teatro fica na av. Nações Unidas, 8-9. Mais informações no QR Code.