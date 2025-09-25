Deputado promete levar demanda do HC de Bauru para a Saúde

O deputado estadual Emídio de Souza (PT) visitou na última sexta-feira (19) o Hospital das Clínicas de Bauru (HC). Acompanhado por gestores e diretores da unidade de saúde, o parlamentar percorreu setores da instituição, avaliou a expansão em andamento e anunciou que pretende atuar como interlocutor do hospital junto ao Ministério da Saúde.

O médico Júlio Alencar, diretor-geral do HC, destacou a necessidade do apoio do deputado para conquistar uma habilitação do hospital como centro de doenças raras. Segundo ele, o pedido está parado no Ministério e é necessário que a articulação caminhe.

Emídio avaliou positivamente o trabalho do HC de Bauru. Para ele, a unidade representa uma melhora no atendimento de saúde pública na região, mas ainda exige continuidade nos investimentos. "É um hospital em construção acelerada, que melhora a oferta de serviços e amplia o acesso da população. Há muito a ser feito, mas o trabalho desenvolvido até aqui é de qualidade e tem de ser ampliado", afirmou o parlamentar.