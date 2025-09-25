Deputado promete levar demanda do HC de Bauru para a Saúde

O deputado estadual Emídio de Souza (PT) visitou na última sexta-feira (19) o Hospital das Clínicas de Bauru (HC). Acompanhado por gestores e diretores da unidade de saúde, o parlamentar percorreu setores da instituição, avaliou a expansão em andamento e anunciou que pretende atuar como interlocutor do hospital junto ao Ministério da Saúde.
O médico Júlio Alencar, diretor-geral do HC, destacou a necessidade do apoio do deputado para conquistar uma habilitação do hospital como centro de doenças raras. Segundo ele, o pedido está parado no Ministério e é necessário que a articulação caminhe.
Emídio avaliou positivamente o trabalho do HC de Bauru. Para ele, a unidade representa uma melhora no atendimento de saúde pública na região, mas ainda exige continuidade nos investimentos. "É um hospital em construção acelerada, que melhora a oferta de serviços e amplia o acesso da população. Há muito a ser feito, mas o trabalho desenvolvido até aqui é de qualidade e tem de ser ampliado", afirmou o parlamentar.
Durante a visita, Emídio ressaltou que já intermediou verbas do Governo Federal para Bauru na área da saúde. Entre os destinos dos investimentos estão Unidades Básicas de Saúde (UBS), um Centro de Atenção Psicossocial (Caps), a renovação da frota do Samu, além de kits de teleconsulta.
"O papel do meu mandato é dialogar com a cidade e intermediar as demandas em Brasília. Não sou eu quem define as obras, mas sim o município. Cabe a mim abrir caminhos para que os projetos sejam atendidos", afirmou o parlamentar.
Emídio de Souza também disse que o HC é a nova pauta que irá tratar junto ao Ministério da Saúde.
CENÁRIO ELEITORAL
Além da agenda institucional, Emídio de Souza falou sobre política.
Ele confirmou que disputará a reeleição em 2026 e analisou o quadro nacional. Para o deputado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), atua como pré-candidato à Presidência da República, apesar de afirmar publicamente que tentará novo mandato estadual.
"Todas as ações do governador apontam para a disputa presidencial. Ele está mais voltado à agenda nacional do que à estadual", avaliou Emídio.
Segundo ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje inelegível, ainda será decisivo na definição do candidato da direita. "Tarcísio tenta se credenciar como sucessor, mas depende do apoio de Bolsonaro para se viabilizar", afirmou.
O deputado defendeu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será candidato à reeleição e que o cenário de 2026 ainda está em aberto.