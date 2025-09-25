25 de setembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
BAURU

ViaRondon realiza interdições para obras de melhoria no pavimento

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Mateus Ferreira/JC
As interdições ocorrerão diariamente, no período das 7h às 17h
As interdições ocorrerão diariamente, no período das 7h às 17h

A concessionária ViaRondon informa que, a partir desta quinta-feira (25) até o dia 3/10, serão realizadas obras de melhoria no pavimento em Bauru, com necessidade de interdições parciais em trechos da via marginal leste, na altura do km 344 da rodovia Marechal Rondon (SP-300).

As interdições ocorrerão diariamente, no período das 7h às 17h, nos seguintes locais:

•Alça de acesso da Av. Moussa Nakhl Tobias para a via marginal leste (SP-300);

•Faixa da direita da via marginal leste, na altura do km 344;

•Alameda Flor do Amor (interdição total).

Durante a execução dos serviços, a concessionária orienta que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização implantada e programem seus deslocamentos com antecedência.

Equipes da concessionária estarão no local para auxiliar os usuários e garantir a segurança e fluidez do tráfego.

Para mais informações, os usuários podem entrar em contato com a ViaRondon pelo telefone 0800 72 99 300 ou pelo WhatsApp (14) 99874-9424.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários