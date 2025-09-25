ViaRondon realiza interdições para obras de melhoria no pavimento

A concessionária ViaRondon informa que, a partir desta quinta-feira (25) até o dia 3/10, serão realizadas obras de melhoria no pavimento em Bauru, com necessidade de interdições parciais em trechos da via marginal leste, na altura do km 344 da rodovia Marechal Rondon (SP-300).

As interdições ocorrerão diariamente, no período das 7h às 17h, nos seguintes locais:

•Alça de acesso da Av. Moussa Nakhl Tobias para a via marginal leste (SP-300);