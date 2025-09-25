ViaRondon realiza interdições para obras de melhoria no pavimento

A concessionária ViaRondon informa que, a partir desta quinta-feira (25) até o dia 3/10, serão realizadas obras de melhoria no pavimento em Bauru, com necessidade de interdições parciais em trechos da via marginal leste, na altura do km 344 da rodovia Marechal Rondon (SP-300).
As interdições ocorrerão diariamente, no período das 7h às 17h, nos seguintes locais:
•Alça de acesso da Av. Moussa Nakhl Tobias para a via marginal leste (SP-300);
•Faixa da direita da via marginal leste, na altura do km 344;
•Alameda Flor do Amor (interdição total).
Durante a execução dos serviços, a concessionária orienta que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização implantada e programem seus deslocamentos com antecedência.
Equipes da concessionária estarão no local para auxiliar os usuários e garantir a segurança e fluidez do tráfego.
Para mais informações, os usuários podem entrar em contato com a ViaRondon pelo telefone 0800 72 99 300 ou pelo WhatsApp (14) 99874-9424.