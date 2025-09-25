Direita, Esquerda ou Centrão?

Até pouco tempo atrás víamos a política brasileira dividida em duas linhas, Direita e Esquerda. Essa divisão surgiu no Século XVII na elaboração da nova Constituição Francesa, durante os trabalhos as classes mais ricas se posicionaram à direita da mesa e os mais pobres no lado esquerdo, com isso esse lado ficou marcado como os que lutavam pelos direitos dos trabalhadores e o direito pelo conservadorismo ligado à elite.
No Brasil, coincidentemente, durante os trabalhos da Nova Constituição, em 1988, acrescentamos mais uma "nomenclatura" nessa miscelânia, o chamado Centrão.
Essa nova "ideologia" surgiu quando alguns partidos se uniram para combater a linha progressista de Ulisses Guimarães.
Aí foi o início de tudo que combatemos na política, o Centrão virou símbolo de uma política sem ideologia e/ou ética. Resumindo, apoia Direita ou Esquerda, segundo seus próprios interesses. É poderoso?
Sim, só que na opinião da maioria das pessoas também é um péssimo exemplo de "como não ser", é a velha prática do toma-lá-dá-cá, onde o apoio político é negociado em troca de cargos e emendas.
Podemos concluir nesse "imbroglio" que a política brasileira se transformou em um Triângulo Escaleno, com três lados diferentes. Muitos se afastam da política em função disso, tudo é um jogo, só que tem uma coisa ruim: ao nos afastarmos e "deixar rolar", deixamos o caminho livre para continuarem fazendo esse jogo sujo.
Como resultado, vemos um país dividido e caindo aos pedaços, sendo manipulado ora pela Esquerda, ora pela Direita, entre eles o "fiel da balança", o famigerado Centrão, só esperando para dar o bote e ver "quem dá mais" nesse pêndulo político.
Podem questionar que critico e não dou solução. É que não compactuo com a ideia de que apenas o voto é a "luz no fim do túnel", corremos o risco de eleger pessoas diferentes mas com o mesmo pensamento retrógrado.
A solução seria uma mudança de atitude dos nossos políticos, menos ganância, mais honestidade e empatia com as pessoas.
Só que virtudes e boa vontade não são vendidas em lojas, elas vem do berço, pelo que observamos, muitos deles parecem ter nascidos e criados em manjedouras, não por Marias, mas sim por Mimosas.
Se temos que conviver com essa triste realidade, nas próximas eleições vamos tentar eleger o "menos pior", seja de Direita, Esquerda ou Centrão.