Direita, Esquerda ou Centrão?

Até pouco tempo atrás víamos a política brasileira dividida em duas linhas, Direita e Esquerda. Essa divisão surgiu no Século XVII na elaboração da nova Constituição Francesa, durante os trabalhos as classes mais ricas se posicionaram à direita da mesa e os mais pobres no lado esquerdo, com isso esse lado ficou marcado como os que lutavam pelos direitos dos trabalhadores e o direito pelo conservadorismo ligado à elite.

No Brasil, coincidentemente, durante os trabalhos da Nova Constituição, em 1988, acrescentamos mais uma "nomenclatura" nessa miscelânia, o chamado Centrão.

Essa nova "ideologia" surgiu quando alguns partidos se uniram para combater a linha progressista de Ulisses Guimarães.