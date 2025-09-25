Juros a 15%: estabilidade de preços à custa do crescimento?

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas. A justificativa é clara: conter a inflação e preservar a credibilidade da política monetária. Mas essa decisão levanta um dilema central: até que ponto o combate à inflação justifica o sacrifício da atividade econômica?

O Banco Central argumenta que a inflação segue acima da meta de 3%, com projeções de 4,8% para 2025 e convergência apenas em 2027. Em um cenário de pressões fiscais, volatilidade cambial e incertezas externas, a autoridade monetária opta por manter uma postura cautelosa, mesmo diante do custo elevado para a economia real.

A manutenção da Selic em 15% atua por diversos canais. Juros altos encarecem financiamentos, retraem o consumo e reduzem a demanda por bens e serviços. Setores como varejo e construção civil, dependentes de crédito, são os mais afetados. Além disso, empresas adiam projetos diante do custo elevado do capital, o que limita a geração de empregos e a expansão produtiva.