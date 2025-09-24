Adolescente é baleado três vezes em rua no Pq. Jaraguá, em Bauru

Um adolescente de 17 anos foi atingido por três disparos de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (24), na rua Cirso Souza dos Santos, no Parque Jaraguá, em Bauru. O autor dos disparos fugiu e, até a publicação desta reportagem, não havia sido localizado.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, o fato ocorreu por volta das 20h15. Vizinhos ouviram barulhos de tiros e, ao saírem na rua, se depararam com o adolescente caído, ferido por três disparos, em regiões do corpo não informadas.

Ele foi socorrido por populares e conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista. O estado de saúde dele não foi divulgado. A Polícia Militar (PM) foi acionada, assim como a Polícia Científica, e diligências são realizadas para tentar localizar os suspeitos.