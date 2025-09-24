Sesi Vôlei domina Osasco São Cristóvão Saúde e segue invicto

O Sesi Vôlei Bauru é líder invicto e de maneira imponente. O time bauruense dominou o Osasco São Cristóvão Saúde fora de casa e venceu por 3 sets a 0 (23x25; 15x25; 22x25). A partida foi válida pela sétima e última rodada do Paulista 2025, disputada na noite dessa quarta-feira (24), no Ginásio José Liberatti.

Com a grande vitória na casa do rival, o Sesi Vôlei Bauru chegou aos 20 pontos em sete jogos, ganhando todas as partidas da primeira fase e garantindo o primeiro lugar. Assim, o time bauruense aguarda a definição do quarto colocado para a disputa das semifinais, podendo ser as equipes do Paulistano Barueri ou Renasce Sorocaba, com datas a serem definidas. Além dos times de Barueri e Sorocaba, a equipe de Osasco também garantiu sua vaga na semifinal na segunda colocação.

Tendo a melhor campanha da primeira fase, o Sesi Vôlei Bauru também garantiu a vantagem de mando de quadra para as próximas fases. Dessa forma, o time de Bauru define a ordem do local dos seus jogos para a semifinal e, em caso de classificação, final.

Ao final do confronto, Bruna Moraes foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 14 pontos.

O JOGO

Para o clássico que definia o líder da primeira fase do Paulista 2025, o Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.

O Sesi Vôlei Bauru começa o set tendo mais erros de definição, mas se mantém na parcial com bom trabalho de bloqueios e se organiza na virada de bola para passar a frente. O Osasco São Cristóvão Saúde cresce novamente, contendo o ataque bauruense e passando em 16 a 13 no primeiro tempo do Sesi Vôlei Bauru. A equipe de Bauru volta pro set novamente pontuando em bloqueios e força a primeira parada do time da casa em 18 a 17. O Sesi Vôlei Bauru cresce nas defesas, vence em contra-ataques e vira o jogo em 20 a 22, forçando o segundo tempo osasquense. Com o ponto do set nas mãos, o Sesi Vôlei Bauru para pela última vez em 23 a 24 após virada de bola adversária. No erro de saque, o time de Bauru fecha o primeiro set em 23 a 25.

No segundo set, o Sesi Vôlei Bauru passa a agredir nos saques, pontua no fundamento duas vezes e abre 3 a 6, forçando o primeiro tempo rápido do Osasco São Cristóvão Saúde. O time bauruense segue pressionando no saque e bloqueio, faz seis pontos em sequência e abre 6 a 12, na segunda parada do time da casa. O Sesi Vôlei Bauru mantém a vantagem em ótimo trabalho de saque, seguindo com pontos no fundamento e aumentando a vantagem, até fechar em 15 a 25 no bloqueio de Diana.

Mantendo o ritmo do set passado, o Sesi Vôlei Bauru mantém o domínio em bloqueios, abre 1 a 4 na primeira parada do Osasco São Cristóvão Saúde, que tem dificuldade na virada de bola. O time da casa se recupera no set, encosta em sequência de saque e empata com ponto no fundamento em 14 a 14, no primeiro tempo do Sesi Vôlei Bauru. O Osasco São Cristóvão Saúde cresce no set, aumenta a produção de contra-ataques enquanto o time bauruense tem mais dificuldade na virada de bola, parando em 18 a 15. O Sesi Vôlei Bauru retoma a pressão nos saques, empata na bola de cheque em 19 a 19 e força a parada da casa. O time de Bauru mantém a pressão nos bloqueios, cresce defensivamente e, em contra-ataque de Bruna Moraes, fecha em 25 a 22.