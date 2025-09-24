Bauru Basket perde e vê São José empatar a série das quartas

Na noite desta quarta-feira (24), o Bauru Basket foi derrotado pelo Mr. Moo/São José, na Farma Conde Arena, pelo placar de 88 x 65. O confronto foi válido pelo jogo 2 das quartas de final do Campeonato Paulista. Como o Dragão havia vencido o primeiro duelo em casa, a série melhor de três agora está empatada em 1 x 1.
Os donos da casa impuseram intensidade desde o começo da partida. Com transições ofensivas eficientes e bom aproveitamento nos arremessos de fora, a primeira parcial terminou em 30 x 19. Nos períodos seguintes, o time bauruense até chegou a equilibrar sua defesa. Mas, do outro lado da quadra, as ações ofensivas não foram suficientes para iniciar uma reação.
Vale lembrar que o técnico Paulo Jaú não pôde contar com o armador Vinicius e o com o ala Wesley Mogi. Os dois se recuperam de problemas musculares.
O cestinha da partida foi o armador Adyel Borges, do São José, com 25 pontos. Outro destaque foi Guilherme Lessa, que contribuiu com 17 pontos (4/7 nas bolas de três). Pelo Bauru, os principais pontuadores foram o pivô Andrezão e o armador Eugeniusz (ambos com 16).
Diante do empate na série, a decisão da vaga para as semifinais acontece já nesta quinta-feira (25), novamente às 19h30, na Farma Conde Arena. O São José leva a vantagem de jogar em casa por ter feito campanha superior na primeira fase.
O vencedor do confronto enfrentará o Sesi/Franca na próxima rodada dos playoffs. Do outro lado da chave, o Mogi, já classificado, aguarda quem passar no duelo entre Corinthians e Pinheiros, que também está 1 x 1.