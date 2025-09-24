Bauru Basket perde e vê São José empatar a série das quartas

Na noite desta quarta-feira (24), o Bauru Basket foi derrotado pelo Mr. Moo/São José, na Farma Conde Arena, pelo placar de 88 x 65. O confronto foi válido pelo jogo 2 das quartas de final do Campeonato Paulista. Como o Dragão havia vencido o primeiro duelo em casa, a série melhor de três agora está empatada em 1 x 1.

Os donos da casa impuseram intensidade desde o começo da partida. Com transições ofensivas eficientes e bom aproveitamento nos arremessos de fora, a primeira parcial terminou em 30 x 19. Nos períodos seguintes, o time bauruense até chegou a equilibrar sua defesa. Mas, do outro lado da quadra, as ações ofensivas não foram suficientes para iniciar uma reação.

Vale lembrar que o técnico Paulo Jaú não pôde contar com o armador Vinicius e o com o ala Wesley Mogi. Os dois se recuperam de problemas musculares.