Bauru: contra receptação, Força Tática da PM prende 2 por tráfico

Durante patrulhamento para coibir a receptação de produtos furtados e roubados em pontos de venda de drogas em Bauru, no final da tarde desta quarta-feira (24), equipe de Força Tática da Polícia Militar (PM) apreendeu no Parque das Nações dezenas de porções de crack, maconha e cocaína, além de dinheiro, e prendeu em flagrante dois jovens por tráfico.

Por volta das 17h10, os policiais militares avistaram os suspeitos em um terreno na rua Luís Ferrari e, na abordaram, localizaram com eles porções de entorpecentes e dinheiro. A dupla acabou indicando um local nos fundos do terreno, onde o restante da droga estava escondido.

No total, foram apreendidos um tijolo de maconha, 72 porções da droga, 256 pinos com cocaína, 83 pedras de crack e R$ 1.283,00 em dinheiro. Os dois suspeitos, de 20 e 25 anos, foram presos em flagrante e encaminhados ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada.