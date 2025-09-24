Fiscalização do Detran: 100% dos veículos escolares irregulares

Lençóis Paulista - Uma fiscalização realizada por agentes do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), em parceria com Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (22), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), encontrou irregularidades em todos os veículos de transporte escolar vistoriados, resultando na elaboração de 18 autuações.

Segundo o Detran, durante a chamada "Operação de Transporte Escolar Seguro (Otes)", sete veículos foram abordados. Desses, quatro foram removidos ao pátio e os outros três foram bloqueados administrativamente até que resolvam as pendências. "Todos os veículos devem providenciar as alterações para poderem circular normalmente", informa o órgão, em nota.

As autuações, de acordo com o Detran, foram lavradas em razão de diversas irregularidades. Sete multas foram aplicadas por conduzir veículo sem portar autorização para condução de escolares e sete por transitar com o veículo em desacordo com especificações, e com falta de inscrição e simbologia (falta da autorização afixada na parte interna, em local visível).