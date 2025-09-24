25 de setembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PÉ NA ESTRADA!

Equipe de Bauru conquista 4 pódios em competição de mountain bike

Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Filiphi, Fabio, Breno e Ricardo
Filiphi, Fabio, Breno e Ricardo

A equipe de ciclismo de Bauru obteve resultados de destaque na 5ª etapa da Copa Pedal Sem Limites de Mountain Bike (MTB), realizada no último domingo (21), em Duartina. A equipe conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel).

A equipe disputou com oito atletas e conquistou o pódio em quatro categorias.

Filiphi Kapp foi o terceiro colocado no sub-23, Fabio Coneglian ficou em terceiro lugar no sub-50, Breno Ikeziri ficou em quarto no E-Bike, e Ricardo Kronka foi o quinto colocado no sub-45.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários