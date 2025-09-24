Equipe de Bauru conquista 4 pódios em competição de mountain bike

A equipe de ciclismo de Bauru obteve resultados de destaque na 5ª etapa da Copa Pedal Sem Limites de Mountain Bike (MTB), realizada no último domingo (21), em Duartina. A equipe conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel).
A equipe disputou com oito atletas e conquistou o pódio em quatro categorias.
Filiphi Kapp foi o terceiro colocado no sub-23, Fabio Coneglian ficou em terceiro lugar no sub-50, Breno Ikeziri ficou em quarto no E-Bike, e Ricardo Kronka foi o quinto colocado no sub-45.