5.ª edição do Business Innovation Day é realizada em Bauru

Bauru recebe, nesta quarta e quinta-feira (24 e 25), a 5ª edição do Business Innovation Day (BID), um dos principais eventos de inovação e tecnologia do interior paulista. Realizado no espaço Alameda Hall, o evento foi ampliado este ano para dois dias de programação intensa e tem expectativa de reunir mais de 1.400 participantes, entre empresários, executivos, investidores, startups e lideranças de diversos setores.
Consolidado como uma plataforma estratégica de fomento ao ecossistema de inovação regional, o BID 2025 chega com uma estrutura ainda mais robusta, interativa e conectada com os principais temas do mercado. A proposta é impulsionar conexões, promover novos negócios e oferecer conteúdo de alto nível para profissionais em busca de atualização e networking qualificado.
A última edição do evento, em 2024, reuniu participantes de mais de 36 cidades, com 43,2% deles ocupando cargos de liderança. Para este ano, a organização aposta no fortalecimento da comunidade BID como um movimento regional de transformação e desenvolvimento.
A programação aborda temas estratégicos como inteligência artificial aplicada aos negócios, inovação corporativa, experiência do cliente, automação em marketing e vendas, além das principais tendências tecnológicas do momento.
Entre os nomes já confirmados para o palco principal estão Thiago Reis (Top 1 influenciador de vendas do Brasil), Fernando Miranda (CEO da Staage e host do podcast ROI Hunters), Dener Lipert (CEO da V4 Company e Forbes Under 30), Leonardo Castelo (referência em franchising na América Latina), Fernando Cirne (mentor da Endeavor e líder de grandes marcas como Tray e Bling), e Ricardo Corrêa (fundador da Ramper). Também participam Alessandra Montini (diretora da Labdata/FIA), Victor Vieira (CEO do IEV), Sara Hughes (CEO da Scaffold Education) e Marcelo Caetano (Grupo VendaMais), entre outros especialistas renomados.
Além das palestras, o BID 2025 conta com uma área de exposições e ativações promovidas por empresas patrocinadoras e apoiadoras que acreditam no potencial transformador da inovação. Entre elas estão nomes como Lecom, Cetro Máquinas, BDL, PCTEC, Informo, Ikatec, TOTVs, 4EDGE, Moovefy, Grupo Caetano, MSTech, Solar Tecno, VidaTop/Cardben, Lwart, entre outras.
Fotos: Douglas Willian