5.ª edição do Business Innovation Day é realizada em Bauru

Bauru recebe, nesta quarta e quinta-feira (24 e 25), a 5ª edição do Business Innovation Day (BID), um dos principais eventos de inovação e tecnologia do interior paulista. Realizado no espaço Alameda Hall, o evento foi ampliado este ano para dois dias de programação intensa e tem expectativa de reunir mais de 1.400 participantes, entre empresários, executivos, investidores, startups e lideranças de diversos setores.

Consolidado como uma plataforma estratégica de fomento ao ecossistema de inovação regional, o BID 2025 chega com uma estrutura ainda mais robusta, interativa e conectada com os principais temas do mercado. A proposta é impulsionar conexões, promover novos negócios e oferecer conteúdo de alto nível para profissionais em busca de atualização e networking qualificado.

A última edição do evento, em 2024, reuniu participantes de mais de 36 cidades, com 43,2% deles ocupando cargos de liderança. Para este ano, a organização aposta no fortalecimento da comunidade BID como um movimento regional de transformação e desenvolvimento.