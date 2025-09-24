Bauruenses têm prejuízos com ‘apagão’; veja sobre ressarcimento

Além do transtorno de permanecerem entre 24 a 45 horas sem energia elétrica, em razão do vendaval que atingiu a cidade na segunda-feira (22), vários moradores de Bauru amargaram prejuízos. Não bastassem os alimentos estragados por falta de refrigeração, houve queixas relativas à queima de eletrodomésticos e fiações estouradas. A CPFL informa que a energia foi restabelecida na maior parte da cidade, mas segue trabalhando, nesta quarta-feira (24), para resolver o problema de quem ainda está sem luz. Já os que sofreram perdas financeiras têm como pedir ressarcimento.

É o que deve fazer o advogado Carlos Eduardo Cruz Nicolas, 50 anos, morador da rua Henrique Marchione, no Jardim Rosa Branca. Na casa dele, a energia acabou por volta das 15h de segunda-feira, quando o galho de uma árvore derrubou um fio do poste — deixando-o pendurado — e voltou somente na madrugada desta quarta (24). “Houve risco de um grave acidente, porque é caminho de uma creche do bairro. A energia voltou somente dois dias depois”, reforça.

Carlos Eduardo perdeu itens perecíveis, como presunto, requeijão, leite e verduras, além de eletrodomésticos, entre eles um micro-ondas. “Evitei abrir a geladeira durante essas 36 horas”, afirma. No período, abriu seis chamados no aplicativo da CPFL. Segundo ele, vizinhos também recorreram ao 0800.