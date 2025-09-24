Mário Quatrina Decorações celebra a Primavera com Café com Flores

A primavera chegou em clima de charme, cor e aromas na loja Mário Quatrina Decorações, em Bauru. Nesta terça-feira (23), o espaço recebeu clientes, convidados e apaixonados por decoração para o evento Café com Flores, que celebrou o início da nova estação com uma experiência sensorial e acolhedora.

Localizada na Avenida Duque de Caxias 12-77, a loja se transformou em um verdadeiro jardim, unindo o frescor das flores naturais à elegância da decoração. Entre arranjos florais cuidadosamente preparados e ambientes decorados com capricho, os visitantes foram recebidos com café especial, doces artesanais e música ambiente.

Com ótima recepção do público, o Café com Flores reforça a proposta da Mário Quatrina de ser mais que uma loja — um espaço de inspiração, sensibilidade e encontros memoráveis.