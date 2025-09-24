Audiência pública discutiu minuta do Plano Diretor em Bauru

Nesta terça-feira (23), a Prefeitura de Bauru apresentou em audiência pública, no Centro Administrativo (Vila Falcão), a minuta preliminar do documento que vai orientar o crescimento urbano e rural da cidade pelos próximos anos. A reunião foi transmitida ao vivo pelo YouTube e contou com a presença de secretários municipais, vereadores e representantes do Conselho do Município, do Núcleo Gestor e dos delegados eleitos para acompanhar o processo.

O encontro começou com a exposição dos dados técnicos e, em seguida, abriu espaço para questionamentos da população e dos parlamentares. Estiveram presentes o chefe de Gabinete Leonardo Marcari, a secretária de Aprovação de Projetos, Rafaela Foganholi, além de secretários municipais e vereadores como Markinho Souza (MDB), presidente da Câmara, Júnior Rodrigues (PSD), Márcio Teixeira (PL), Manoel Losila (MDB), Emerson Construtor (Podemos), Miltinho Sardin (PSD), Arnaldo Ribeiro (Avante) e Natalino da Pousada (PDT).

O processo de revisão do Plano Diretor, coordenado com suporte técnico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe/USP), começou em 2023 e passou por quatro rodadas de oficinas e reuniões públicas, incluindo setores urbanos, rurais e entidades de classe. Também foi aberta consulta online para receber contribuições da população.