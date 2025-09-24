Bauruense improvisa bomba de bicicleta para salvar peixes; VÍDEO

Por conta da prolongada falta de energia em decorrência do vendaval da última segunda-feira (22), um morador de Bauru recorreu à criatividade para salvar a vida de 18 peixes de seu aquário. Ele ficou mais de oito horas, das 15h até por volta da meia-noite, fornecendo oxigênio manualmente com o auxílio de uma bomba de ar para pneu de bicicleta, conectada ao recipiente de vidro.

Quando Felipe Gasparini Kerche, de 33 anos, morador do Jardim Araruna, se deparou com a falta de eletricidade, sua primeira preocupação em casa foi a sobrevivência dos animais. Ele cuida, há muitos anos, das espécies paulistinha, papagaio-polar, tetras coloridos, fortuna, cascudo preto velho e coridora.

Confirmando o ditado popular “o fruto nunca cai longe do pé”, o bauruense é filho da protetora animal Soraya Gasparini, que atua em toda a cidade. Diante da dificuldade, Felipe pesquisou na Internet o que poderia fazer para repor o oxigênio dos peixes, e uma das recomendações era trocar a água com frequência. Mas ele teve outra ideia: buscou a bomba de encher pneu de bicicleta, conectou-a a um tubo do aquário e passou a usar as mãos para enviar ar e formar bolhas para os peixes.