Arquiteto famoso e cineastas morrem em queda de avião

Um avião caiu na noite desta terça-feira (23) e deixou quatro mortos em Aquidauana, cidade localizada em Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Entre as vítimas, está o arquiteto chinês Kongjian Yu, o considerado um dos maiores arquitetos do mundo, o documentarista Luiz Ferraz, o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

A informação da morte do arquiteto foi confirmada pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). Ele é idealizador do conceito de cidades-esponja, técnica que usa a vegetação e o desenho de canais hídricos para revitalizar paisagens urbanas e evitar eventos extremos.

Ele esteve presente na abertura da Bienal de São Paulo, onde exibe projetos baseados no conceito de cidades-esponja.