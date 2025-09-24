Poste quebra e deixa até casa de repouso sem energia em Bauru

Uma casa de repouso para idosos, no Jardim Terra Branca, em Bauru, e residências vizinhas estão sem energia há 24 horas, desde que um poste na quadra 2 da rua Brasil quebrou e caiu, arrastando a fiação elétrica nesta terça-feira (23), por volta das 10h. A queda ocorreu um dia depois do vendaval que provocou estragos pela cidade.

Segundo apuração da reportagem, a estrutura de madeira é antiga e estava oca. O que chama a atenção é que a estrutura nunca foi substituída pela CPFL.

Clientes como a casa de repouso acionaram a companhia de energia, mas o problema ainda não foi resolvido. O cruzamento das ruas Brasil e Riachuelo está interditado desde então, por iniciativa de trabalhadores de um supermercado próximo.