25 de setembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ESTAVA OCO

Poste quebra e deixa até casa de repouso sem energia em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Douglas Willian
Poste oco quebrou ao meio ao lado de casa de repouso
Poste oco quebrou ao meio ao lado de casa de repouso

Uma casa de repouso para idosos, no Jardim Terra Branca, em Bauru, e residências vizinhas estão sem energia há 24 horas, desde que um poste na quadra 2 da rua Brasil quebrou e caiu, arrastando a fiação elétrica nesta terça-feira (23), por volta das 10h. A queda ocorreu um dia depois do vendaval que provocou estragos pela cidade.

Segundo apuração da reportagem, a estrutura de madeira é antiga e estava oca. O que chama a atenção é que a estrutura nunca foi substituída pela CPFL.

Clientes como a casa de repouso acionaram a companhia de energia, mas o problema ainda não foi resolvido. O cruzamento das ruas Brasil e Riachuelo está interditado desde então, por iniciativa de trabalhadores de um supermercado próximo.

O JC/JCNET acionou a assessoria de imprensa da CPFL. Em nota, a empresa informou que equipes foram mobilizadas para a substituição do poste.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários