Edital seleciona apresentações com a Banda e Orquestra Sinfônica

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abriu as inscrições do edital para selecionar apresentações artísticas com a Banda Sinfônica Municipal e a Orquestra Sinfônica Municipal. Serão contratados músicos instrumentistas e cantores solistas para as apresentações. As inscrições devem ser feitas até às 17h deste sábado (27). O edital e o link para as inscrições estão disponíveis em https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx

As apresentações serão no Concerto de Aniversário da Banda Sinfônica, previsto para o dia 31 de outubro, no Concerto de Aniversário da Orquestra Sinfônica, previsto para o dia 3 de novembro, e no Concerto Natal Sinfônico e Coro 2025, previsto para o dia 19 de dezembro. As apresentações deverão acontecer no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', e as contratações envolvem ainda ensaios com a Banda e a Orquestra Sinfônica Municipal.

Em caso de dúvidas ou para outras informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura no e-mail acaocultural@bauru.sp.gov.br, ou no telefone e WhatsApp (14) 3235-9350, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h de segunda a sexta-feira.