Festival de Primavera acontece neste sábado no Horto Florestal

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza neste sábado (27) a primeira edição do Festival de Primavera. O evento acontece das 8h às 16h, na Praça dos Eucaliptos do Horto Florestal de Bauru, com o apoio de diversas secretarias. O festival celebra o Dia da Árvore e a chegada da primavera, promovendo a conscientização ambiental e a sustentabilidade. Iniciativas como proteção de remanescentes florestais, recuperação de ambientes naturais e arborização urbana, e atividades desenvolvidas pelo Jardim Botânico e Zoológico Municipal estão entre as ações que reforçam os objetivos do evento. Com entrada gratuita, o festival oferecerá uma programação diversificada para todas as idades ao longo do dia, incluindo as seguintes atividades: biblioteca móvel; oficinas de arte para crianças; venda de artesanato; doação de mudas; plantio comunitário; atividades de educação ambiental; cadastro para castração gratuita de animais; serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e glicemia e praça de alimentação.

Além disso, o evento contará com apresentações culturais e artísticas, como aula de Lian Gong, com a professora Michelle Alves, às 9h; apresentação musical de voz e violão com o professor José Ricardo Passeti, às 11h; coreografia solo da aluna Lívia Silva Pereira, com o tema 'Sementes', às 15h.

SERVIÇO

Praça dos Eucaliptos do Horto Florestal de Bauru fica na avenida Rodrigues Alves, quarteirão 38. Evento gratuito.