'Unesp Notícias' retorna ao vivo e em novo formato

A TV Unesp, emissora educativa vinculada à Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", voltará a ter um programa "ao vivo" a partir desta quinta-feira (25). O telejornal "Unesp Notícias", no ar desde o dia 1 de agosto de 2012, será transmitido de terça a sexta-feira, das 16h às 17h.
Desde a criação, o programa jornalístico da TV Unesp foi apresentado diariamente e "ao vivo". Em 2019, o UN passou a ser gravado e exibido uma vez por semana. Até aqui, foram 2.050 edições no ar, todas no formato telejornalístico. A novidade, agora, é a configuração do produto: uma mistura de TV, rádio e Internet, com transmissão pela televisão, YouTube e Facebook.
"A essência continua sendo um telejornal, com informações da Unesp e cunho educativo, como a gente sempre programou. Mas ele muda de um formato tradicional para o "mesacast". Vamos misturar a linguagem de várias plataformas, criando um novo programa, que a gente acredita que condiz muito com as novas tendências da comunicação online", afirma Francisco Machado Filho, diretor da TV Unesp desde 2017.
Marca da universidade pública e tradição do telejornal, as pesquisas, inovações e projetos de extensão seguem com espaço garantido. Mas no "Unesp Notícias" de cara nova, os espectadores poderão acompanhar também as principais notícias e informações locais, nacionais e até internacionais. Em entrevistas com especialistas, docentes e pesquisadores da universidade, traremos reflexões sobre os principais fatos do dia.
"A nossa missão ainda é mostrar para a sociedade o conhecimento produzido pela universidade pública e a importância sócio, política e econômica da instituição, e como ela colabora para reflexões essenciais para a nossa existência. Mas, ao mesmo tempo, queremos, agora, manter os nossos espectadores bem informados sobre o dia a dia da cidade e do próprio país", explica o jornalista Júlio César Penariol, membro da equipe do UN desde 2013.
Você pode acompanhar o novo "Unesp Notícias" e toda a programação da TV Unesp pelos canais 46.1 (Bauru), 518 NET Claro (Bauru), 13 NET Claro (Botucatu), 19 NET Claro (Marília) e 29 (Itapeva). O telejornal também será exibido de forma simultânea pelo YouTube e Facebook da emissora, que agora em novembro completa 14 anos desde a primeira transmissão.