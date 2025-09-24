'Unesp Notícias' retorna ao vivo e em novo formato

A TV Unesp, emissora educativa vinculada à Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", voltará a ter um programa "ao vivo" a partir desta quinta-feira (25). O telejornal "Unesp Notícias", no ar desde o dia 1 de agosto de 2012, será transmitido de terça a sexta-feira, das 16h às 17h.

Desde a criação, o programa jornalístico da TV Unesp foi apresentado diariamente e "ao vivo". Em 2019, o UN passou a ser gravado e exibido uma vez por semana. Até aqui, foram 2.050 edições no ar, todas no formato telejornalístico. A novidade, agora, é a configuração do produto: uma mistura de TV, rádio e Internet, com transmissão pela televisão, YouTube e Facebook.

"A essência continua sendo um telejornal, com informações da Unesp e cunho educativo, como a gente sempre programou. Mas ele muda de um formato tradicional para o "mesacast". Vamos misturar a linguagem de várias plataformas, criando um novo programa, que a gente acredita que condiz muito com as novas tendências da comunicação online", afirma Francisco Machado Filho, diretor da TV Unesp desde 2017.