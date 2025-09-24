Dia de passear na feira

Hoje, quarta-feira, é dia de passear. Quarta-feira aqui, outros dias da semana lá e acolá. Dias de passear. Passear num lugar muito bom, cheio de frutas, de legumes, grãos, queijos, ovos, mel, salgados, bebidas, remédios naturais, roupas, panelas, plantas, objetos diversos etc.
Neste lugar somos gente importante. Todos nos tratam bem e respeitosamente, e nós também a todos tratamos do mesmo modo, num tácito acordo.
É um lugar cheio de simpatia, de alegria, de comunicação. Um lugar gostoso de se frequentar, do qual voltamos sempre alegres e satisfeitos, carregando sacolas ou carrinhos cheios.
Eu diria que é quase uma sessão de vivificação, que eu recomendaria para pessoas que estão tristes, deprimidas, desiludidas.
Ali tudo é incrivelmente colorido, numa exposição dos tesouros da terra em suas cores e aromas diversos e beleza estonteante. Ali tudo é alegria, e alegria contagiante.
Por quê?
Por causa da integração entre pessoas. Por causa da bondade no coração dos feirantes, que muitas vezes arranjam um jeitinho de encaixar mais uma fruta ou verdura em nossa compra. Por causa do espetáculo dos produtos. Por causa da qualidade dos produtos que adquirimos, grande parte vindo de cultivos em sítios, naturais e saudáveis.
Repare que a fruta da feira tem mais cor, é mais doce, tem mais aroma. O legume é mais saboroso. Sempre me perguntei o porquê. Acho que é por conta de serem mais naturais, vindos direto da terra para nosso prato.
Mas não é só isto. Creio que vêm com um toque a mais: o calor humano, a simpatia dos feirantes. Sem contar com o reencontro de pessoas conhecidas que frequentam a mesma feira, fazendo-a um ponto de encontro de pessoas que quase não se veem. Não há como não sorrir num ambiente como este. Abençoadas feiras livres.
Dizem que no futuro feiras livres não mais existirão, sucedidas por grandes supermercados que oferecerão tudo o que precisarmos. Tudo, menos o principal: o contato humano. Aquele "bom dia" acompanhado de um sorriso que nos faz tão bem.
Sentiremos falta. Enquanto este dia não acontece, vá pisar neste lugar mágico, que em geral nos traz boas recordações. Vá receber o carinho dos feirantes, que faz os seus produtos serem tão especiais. Vá à feira e não se arrependerá.
Viva a feira livre!