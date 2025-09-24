Dia de passear na feira

Hoje, quarta-feira, é dia de passear. Quarta-feira aqui, outros dias da semana lá e acolá. Dias de passear. Passear num lugar muito bom, cheio de frutas, de legumes, grãos, queijos, ovos, mel, salgados, bebidas, remédios naturais, roupas, panelas, plantas, objetos diversos etc.

Neste lugar somos gente importante. Todos nos tratam bem e respeitosamente, e nós também a todos tratamos do mesmo modo, num tácito acordo.

É um lugar cheio de simpatia, de alegria, de comunicação. Um lugar gostoso de se frequentar, do qual voltamos sempre alegres e satisfeitos, carregando sacolas ou carrinhos cheios.