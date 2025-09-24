ONU faz 80 anos em meio a problemas e incertezas

Nesta terça-feira (23), quando, em cumprimento à tradição de o Brasil abrir a assembleia geral da ONU (Organização das Nações Unidas), o presidente Lula pronunciando discurso inicial, aquele organismo iniciou as comemorações do seu 80º aniversário de fundação.

No dia 26 de junho de 1945, quando terminada a 2ª Guerra Mundial, um grupo de 51 países reuniu-se em San Francisco (Califórnia), onde assinou a Carta das Nações Unidas, que entrou em vigor no dia 24 de outubro daquele ano, a partir de então, considerado o Dia das Nações Unidas.

O objetivo da entidade era (e continua sendo) promover a paz, a segurança e a cooperação internacional. Porém, ao completar oito décadas de atividade, o organismo encontra-se distante do clima festivo almejado, convivendo com guerras em andamento ao redor do mundo, uma crise orçamentária se aproximando e dúvidas crescentes.