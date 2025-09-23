24 de setembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
LUTO

Morre em Bauru, aos 53 anos, o empresário Adriano Almeida


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Adriano tinha 53 anos
Adriano tinha 53 anos

Morreu na tarde desta terça-feira (23), aos 53 anos, o empresário Adriano Almeida, da Mix Eventos e Mr. Donnuts. Ele estava em casa, em Bauru, quando, por volta de 14h, sofreu um infarto fulminante. Adriano não tinha filhos e deixa o companheiro Eduardo Silva.

Seu corpo está sendo velado no Velório São Vicente, no Centro da cidade, desde as 20h30 desta terça. E enterro está marcado para as 10h30 desta quarta-feira (24), no Cemitério Jardim do Ypê.

"Uma pessoa muito querida por muita gente, tanto que já há muitos amigos se despedindo dele aqui", afirma o amigo Davi Augusto de Paula, que está no velório.

Adriano teve diversas atividades profissionais em Bauru, com muito dinamismo e alegria.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários