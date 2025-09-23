Morre em Bauru, aos 53 anos, o empresário Adriano Almeida

Morreu na tarde desta terça-feira (23), aos 53 anos, o empresário Adriano Almeida, da Mix Eventos e Mr. Donnuts. Ele estava em casa, em Bauru, quando, por volta de 14h, sofreu um infarto fulminante. Adriano não tinha filhos e deixa o companheiro Eduardo Silva.

Seu corpo está sendo velado no Velório São Vicente, no Centro da cidade, desde as 20h30 desta terça. E enterro está marcado para as 10h30 desta quarta-feira (24), no Cemitério Jardim do Ypê.

"Uma pessoa muito querida por muita gente, tanto que já há muitos amigos se despedindo dele aqui", afirma o amigo Davi Augusto de Paula, que está no velório.