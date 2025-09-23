Criança é socorrida pelo Samu após ser atropelada em Bauru

Uma criança foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na noite desta terça-feira (23), após ser atropelada por um veículo na altura da quadra 18 da rua Alto Acre, na Vila Lemos, região do Jardim Bela Vista, em Bauru.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, a criança estava consciente no momento do socorro. Até o momento, não foi possível levantar detalhes sobre o estado de saúde dela.

Viaturas da Polícia Militar (PM) foram acionadas para atender a ocorrência, que não havia sido registrada no plantão policial até a publicação desta reportagem. O JCNET/Sampi acompanha o caso.