Justiça rejeita ação contra realização de shows gospel em Bauru

O juiz Rodrigo de Moura Jacob, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Bauru, julgou improcedente a ação popular movida por Ellen de Oliveira Furtado contra o município e a prefeita Suéllen Rosim (PSD), que questionava a contratação de artistas gospel em eventos oficiais, como no aniversário da cidade em 2021. A autora alegava que as escolhas refletiam influência religiosa da família da prefeita e violariam o princípio da laicidade do Estado.

Na sentença, o juiz classificou a ação como “escárnio” e destacou que a inicial não apresentou os requisitos previstos na Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65). Segundo ele, a alegação de irregularidade nas contratações se limitou ao fato de haver apresentações de estilo gospel, sem demonstrar ilegalidade.

“O fato de o país ser laico não significa que nenhum símbolo religioso possa existir em locais públicos, haja vista o Plenário do STF onde há um crucifixo pregado”, afirmou o magistrado. Ele ressaltou ainda que os contratos não se restringiram a atrações religiosas: “Foram contratados vários artistas, como o cantor Daniel, os palhaços Patati Patatá e até o padre Fábio de Melo, portanto, não tem qualquer irregularidade o fato de, dentre os contratados, terem artistas do estilo gospel.”