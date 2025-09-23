Bauru: homem é agredido, jogado no chão e roubado e autor é preso

Policiais militares da 1.ª Companhia da Polícia Militar (PM) prenderam em flagrante, na madrugada desta terça-feira (23), no Centro de Bauru, um suspeito de agredir e jogar no chão um homem de 53 anos para roubar seu aparelho celular.
De acordo com o registro policial, a vítima foi abordada por volta das 2h10, na quadra 2 da rua Primeiro de Agosto. Armado com faca, o homem, que usava moletom verde e calça preta, anunciou o assalto e exigiu o seu celular.
Segundo o registro policial, a vítima entregou o aparelho ao suspeito, mas, na sequência, tentou segurá-lo para impedir sua fuga. Nesse momento, foi jogada no chão e agredida com socos e chutes, sofrendo vários ferimentos.
Após a agressão, o autor fugiu com o celular em direção a linha férrea. Equipe da 1.ª Cia em patrulhamento com objetivo de coibir crimes na área central foi acionada pela vítima e, após diligências, avistou o suspeito perto do local.
Ele tentou correr ao avistar a viatura, mas acabou detido. Identificado como W.D.S., ainda estava em posse do aparelho e da faca e alegou que era dependente químico e que venderia o celular em uma biqueira para comprar droga.
O suspeito foi conduzido ao plantão policial e autuado em flagrante por roubo qualificado. Ele permaneceu à disposição da Justiça aguardando a apresentação na audiência de custódia. Já o aparelho foi devolvido ao proprietário.
Capturado
A mesma equipe também capturou, na noite de segunda-feira (22), na quadra 2 da rua Presidente Kennedy, no Centro, um homem beneficiado pela última saidinha que deveria ter retornado ao sistema prisional até as 15h. D.F.F. admitiu que estava foragido e que não iria se apresentar na unidade onde cumpre pena em razão de outras sentenças que estão prestes a serem proferidas. Ele foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru, onde ficou à disposição da Justiça.