Bauru: homem é agredido, jogado no chão e roubado e autor é preso

Policiais militares da 1.ª Companhia da Polícia Militar (PM) prenderam em flagrante, na madrugada desta terça-feira (23), no Centro de Bauru, um suspeito de agredir e jogar no chão um homem de 53 anos para roubar seu aparelho celular.

De acordo com o registro policial, a vítima foi abordada por volta das 2h10, na quadra 2 da rua Primeiro de Agosto. Armado com faca, o homem, que usava moletom verde e calça preta, anunciou o assalto e exigiu o seu celular.

Segundo o registro policial, a vítima entregou o aparelho ao suspeito, mas, na sequência, tentou segurá-lo para impedir sua fuga. Nesse momento, foi jogada no chão e agredida com socos e chutes, sofrendo vários ferimentos.