Festival de Primavera acontece neste sábado no Horto de Bauru

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza neste sábado (27) a primeira edição do Festival de Primavera. O evento acontece das 8h às 16h, na Praça dos Eucaliptos do Horto Florestal de Bauru, com o apoio de diversas secretarias.

O festival celebra o Dia da Árvore e a chegada da primavera, promovendo a conscientização ambiental e a sustentabilidade. Iniciativas como proteção de remanescentes florestais, recuperação de ambientes naturais e arborização urbana, e atividades desenvolvidas pelo Jardim Botânico e Zoológico Municipal estão entre as ações que reforçam os objetivos do evento.

Com entrada gratuita, o festival oferecerá uma programação diversificada para todas as idades ao longo do dia, incluindo as seguintes atividades.