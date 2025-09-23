Festival de Primavera acontece neste sábado no Horto de Bauru

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza neste sábado (27) a primeira edição do Festival de Primavera. O evento acontece das 8h às 16h, na Praça dos Eucaliptos do Horto Florestal de Bauru, com o apoio de diversas secretarias.
O festival celebra o Dia da Árvore e a chegada da primavera, promovendo a conscientização ambiental e a sustentabilidade. Iniciativas como proteção de remanescentes florestais, recuperação de ambientes naturais e arborização urbana, e atividades desenvolvidas pelo Jardim Botânico e Zoológico Municipal estão entre as ações que reforçam os objetivos do evento.
Com entrada gratuita, o festival oferecerá uma programação diversificada para todas as idades ao longo do dia, incluindo as seguintes atividades.
- Biblioteca Móvel
- Oficinas de arte para crianças
- Venda de artesanato
- Doação de mudas
- Plantio comunitário
- Atividades de educação ambiental
- Cadastro para castração gratuita de animais
- Serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e glicemia
- Praça de alimentação
Além disso, o evento contará com apresentações culturais e artísticas.
Programação cultural
9h – Aula de Lian Gong, com a professora Michelle Alves
11h – Apresentação musical de voz e violão com o professor José Ricardo Passeti
15h – Coreografia solo da aluna Lívia Silva Pereira, com o tema ‘Sementes’
Serviço
Festival de Primavera
Data – 27/09 (sábado), das 8h às 16h
Local - Praça dos Eucaliptos do Horto Florestal de Bauru - Avenida Rodrigues Alves, quarteirão 38
Evento gratuito