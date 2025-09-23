Lula e Trump se cumprimentam na ONU e devem se reunir em breve

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump tiveram um breve encontro nesta terça-feira (23), entre os discursos de ambos na Assembleia-Geral das Nações Unidas. Combinaram um encontro para a próxima semana. O encontro ocorre em pleno tarifaço do republicano contra o Brasil e em meio a um novo pacote de sanções americanas. Os líderes se cumprimentaram com um aperto de mão, segundo um aliado de Lula.

Em seu discurso, Lula fez fala recheada de recados e críticas a ações dos Estados Unidos, da aplicação de sanções a ações militares no Caribe. Esta foi a primeira vez que Lula ficou no mesmo ambiente que Trump desde que o americano aplicou sanções ao Brasil, a partir do final de maio.

Em abril, os dois foram à missa do funeral do papa Francisco, mas Lula afirmou nem ter visto Trump na ocasião. Depois, em meados de maio, havia expectativa de que eles pudessem se esbarrar na cúpula do G7, em meados de maio, no Canadá. Mas isso não ocorreu porque Trump antecipou sua volta aos EUA.