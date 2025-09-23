24 de setembro de 2025
EM MEIO A TARIFAÇO

Lula e Trump se cumprimentam na ONU e devem se reunir em breve

Por | Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Trump e Lula se encontraram rapidamente hoje
Trump e Lula se encontraram rapidamente hoje

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump tiveram um breve encontro nesta terça-feira (23), entre os discursos de ambos na Assembleia-Geral das Nações Unidas. Combinaram um encontro para a próxima semana. O encontro ocorre em pleno tarifaço do republicano contra o Brasil e em meio a um novo pacote de sanções americanas. Os líderes se cumprimentaram com um aperto de mão, segundo um aliado de Lula.

Em seu discurso, Lula fez fala recheada de recados e críticas a ações dos Estados Unidos, da aplicação de sanções a ações militares no Caribe. Esta foi a primeira vez que Lula ficou no mesmo ambiente que Trump desde que o americano aplicou sanções ao Brasil, a partir do final de maio.

Em abril, os dois foram à missa do funeral do papa Francisco, mas Lula afirmou nem ter visto Trump na ocasião. Depois, em meados de maio, havia expectativa de que eles pudessem se esbarrar na cúpula do G7, em meados de maio, no Canadá. Mas isso não ocorreu porque Trump antecipou sua volta aos EUA.

No início da manhã, Lula fez o discurso de abertura no segmento de alto nível da Assembleia-Geral da ONU. Trump falou em seguida. O encontro entre Lula e Trump, embora tenha sido um rápido encontro, não estava na agenda de nenhum dos dois mandatários.

Ela ocorre num momento de distanciamento inédito entre Brasil e EUA por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) um aliado de Trump. O republicano classificou o processo contra Bolsonaro de caça às bruxas e, com base nisso, aplicou uma série de medidas comerciais em relação ao Brasil.

