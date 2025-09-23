Audiência sobre a revisão do Plano Diretor acontece nesta terça

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Aprovação de Projetos, realiza a audiência pública final da revisão do Plano Diretor nesta terça-feira (23), às 18h. A audiência será no Centro Administrativo da prefeitura, na rua Wenceslau Braz, 8-8, aberta para a participação de toda a população, e também será transmitida pelo YouTube da prefeitura, no link https://youtube.com/live/KiwIzCovs8Y?feature=share

Na audiência, serão apresentadas as propostas consolidadas e a minuta da revisão do Plano Diretor. Nesta quarta-feira (24), será realizada a audiência para apresentação das propostas consolidadas e a minuta do projeto da Lei de Uso e Ocupação de Solo (LUOS). Já foram realizadas duas oficinas técnicas e a quarta rodada de reuniões setoriais, de 2 a 20 de setembro. Foram 17 reuniões, sendo 12 nos setores urbanos, quatro nos setores rurais e uma para entidades de classe. Nas reuniões também foram apresentadas as propostas consolidadas e as minutas dos projetos.

O processo de revisão está acontecendo desde o ano passado, e as três primeiras rodadas de oficinas técnicas e reuniões públicas ocorreram no primeiro semestre deste ano, quando também foi feita uma consulta pública online. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), vinculada à Universidade de São Paulo (USP), foi contratada para dar suporte técnico ao município.