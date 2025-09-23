Aberta inscrição ao Programa de Estímulo à Cultura - 2025

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abriu as inscrições para a seleção de projetos culturais e artísticos com recursos do Programa Municipal de Estímulo à Cultura (PEC) - Edital 2025, conforme previsto pela Lei Municipal 5.575/2008. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de outubro. Pela primeira vez, as inscrições serão de forma exclusivamente online, com um formulário para pessoa física e outro para pessoa jurídica. O edital e os formulários para as inscrições estão disponíveis no site da prefeitura em https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/pec.aspx ou em https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx

Neste ano, o valor do edital é de R$ 313.000,00. Podem se inscrever pessoas físicas residentes em Bauru ou jurídicas sem fins lucrativos com sede em Bauru. Serão selecionados até sete projetos de pessoas jurídicas, com o valor de R$ 31.300,00 cada, e até seis projetos de pessoas físicas, com o valor de R$ 15.650,00 cada.

O PEC é o principal programa de financiamento a projetos culturais no município de Bauru, e tem o objetivo de incentivar a produção cultural e artística, além de preservar e divulgar o patrimônio cultural. Em caso de dúvidas ou para outras informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura no e-mail acaocultural@bauru.sp.gov.br, ou no telefone e WhatsApp (14) 3235-9350, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h de segunda a sexta-feira.