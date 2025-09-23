Semana 'Cultura em Pauta' ouve o segmento até sexta

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza a Semana 'Cultura em Pauta' para ouvir o segmento, de terça (23) a sexta (26). Os encontros serão sempre às 19h30, para que artistas, coletivos, produtores e trabalhadores da cultura possam levar as demandas para a pasta, com o objetivo de construir, junto com a classe artística, os caminhos da política cultural municipal e os planos de aplicação dos recursos destinados para a cultura.

Os encontros serão por área de atuação, com teatro, circo e dança nesta terça (23), música e audiovisual na quarta (24), artes visuais e artesanato na quinta (25), e literatura e cultura popular na sexta (26). O objetivo é que as reuniões sirvam de base para a construção das ações culturais no ano que vem, incluindo o planejamento de fomento dos editais municipais e os instrumentos previstos no novo Marco Regulatório da Cultura. A participação é aberta para toda a população, especialmente para aqueles que são envolvidos com a cultura em Bauru.

PROGRAMAÇÃO

3ª feira (23) - 19h30 - Teatro, Circo e Dança. Local - Auditório do Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva' - avenida Nações Unidas, 8-9 - Centro.

4ª feira (24) - 19h30 - Música e Audiovisual. Local - Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva' - avenida Nações Unidas, 8-9 - Centro

5ª feira (25) - 19h30 - Artes Visuais e Artesanato. Local - Casa Ponce Paz - rua Antônio Alves, 9-10 - Centro

6ª feira (26) - 19h30 - Literatura e Cultura Popular. Local - Biblioteca Rodrigues de Abreu - avenida Nações Unidas, 8-9 - Centro