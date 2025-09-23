Cê Tá Doido Festival aterrissa em Bauru no próximo sábado

O Cê Tá Doido Festival chega no próximo sábado (27) a Bauru. O projeto, que reúne Ícaro & Gilmar, Panda e Humberto & Ronaldo, acontecerá no Recinto Mello Morais, a partir das 18 horas. O festival se consagra como um dos maiores sucessos da música sertaneja atualmente.

A label traz um repertório recheado de hits que marcaram as carreiras e gerações da música sertaneja, além de uma mistura inusitada de estilos na pegada do gênero. A assinatura é da MJ Records, MJ Music e MJ Entretenimento. Os ingressos podem ser adquiridos on-line na plataforma [www.vaideingresso.com.br](http://www.vaideingresso.com.br).

No Cê Tá Doido Festival, os cinco artistas se apresentam simultaneamente em um cenário que remete a um posto de combustíveis, proporcionando mais de quatro horas de show. Todas as edições têm repertório exclusivo e inédito, com novas regravações e músicas dos dois DVDs já gravados em postos de combustíveis.