Cê Tá Doido Festival aterrissa em Bauru no próximo sábado

O Cê Tá Doido Festival chega no próximo sábado (27) a Bauru. O projeto, que reúne Ícaro & Gilmar, Panda e Humberto & Ronaldo, acontecerá no Recinto Mello Morais, a partir das 18 horas. O festival se consagra como um dos maiores sucessos da música sertaneja atualmente.
A label traz um repertório recheado de hits que marcaram as carreiras e gerações da música sertaneja, além de uma mistura inusitada de estilos na pegada do gênero. A assinatura é da MJ Records, MJ Music e MJ Entretenimento. Os ingressos podem ser adquiridos on-line na plataforma [www.vaideingresso.com.br](http://www.vaideingresso.com.br).
No Cê Tá Doido Festival, os cinco artistas se apresentam simultaneamente em um cenário que remete a um posto de combustíveis, proporcionando mais de quatro horas de show. Todas as edições têm repertório exclusivo e inédito, com novas regravações e músicas dos dois DVDs já gravados em postos de combustíveis.
Ícaro & Gilmar ressaltaram a felicidade com o show. "Será mais uma apresentação para entrar para a história", reforça Panda. De acordo com a dupla Humberto & Ronaldo, estão preparando um grande show. Naturais de Goiânia (GO), os dois últimos são amigos de infância e acumulam sucessos como "Romance", "Só Vou Beber Mais Hoje" e "Não Fala Não Pra Mim".
Já Panda é natural de São Paulo e herdou da família paterna o amor pelo sertanejo. Dono de hits como "Má Influência", "Desapego", "Baqueado" e "1004", ele reafirma sua identidade nas regravações de modas antigas. Ícaro & Gilmar, nascidos em Periquitos (MG), arrastam multidões em shows com sucessos como "Voltável", "M de Mulher", "Despedida", "Imperfeitos", "A Viola e Eu" e "Diferentona".
O Cê Tá Doido Festival ainda vai percorrer mais nove cidades até o final do ano, em sete estados diferentes. Os artistas lançaram no começo deste mês a música "País Goiás". A composição está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio.