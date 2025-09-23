Instituída Comissão Temporária para debater Malha Oeste

No início da sessão ordinária desta segunda (22), o presidente da Casa, Markinho Souza (MDB), suspendeu brevemente os trabalhos para organizar com o plenário a instituição da Comissão Temporária sobre a Ferrovia Malha Oeste, que irá acompanhar as propostas para a retomada da concessão deste que é um dos mais importantes trechos logísticos do país, passando por Bauru.

Todos concordaram sobre a formação do colegiado, que irá contar com um vereador de cada partido com representação no Legislativo. Assim, formam a nova comissão os vereadores: Miltinho Sardin (PSD), Junior Lokadora (Podemos), Mané Losila (MDB), Beto Móveis (Republicanos), André Maldonado (PP), Cabo Helinho (PL), Estela Almagro (PT), Eduardo Borgo (Novo), José Roberto Segalla (União Brasil), Arnaldinho Ribeiro (Avante) e Natalino da Pousada (PDT).

Ficou ainda definido que a vereadora Estela Almagro assumirá a presidência e Mané Losila a relatoria.