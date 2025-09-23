Transparência: Câmara de Bauru aprova o 'Orçamento Cidadão'

Na tarde desta segunda-feira (22), a Câmara Municipal de Bauru realizou a 34ª Sessão Ordinária de 2025, no plenário "Benedito Moreira Pinto". Os vereadores da 34ª Legislatura apreciaram 16 matérias, das quais 14 foram aprovadas e duas acabaram sobrestadas. O destaque da sessão ficou para a aprovação unânime do projeto que institui o "Orçamento Cidadão", iniciativa que busca aproximar a população do uso dos recursos públicos municipais.

De autoria do vereador Junior Rodrigues (PSD), o projeto obriga Executivo e Legislativo a disponibilizarem dados orçamentários — como receitas e despesas — em linguagem acessível e de fácil compreensão, ampliando a transparência, o controle social e a cidadania fiscal. A proposta foi elogiada por parlamentares e aprovada sem votos contrários, marcando um avanço no debate sobre participação popular e clareza na gestão pública.

Na mesma sessão, também foi aprovada a criação da campanha permanente "Valorização à Vida nas Escolas Municipais de Bauru", proposta pelos vereadores Beto Móveis (Republicanos) e Edson Miguel (Republicanos). O programa prevê ações de conscientização e combate à depressão no ambiente escolar, em parceria com órgãos e entidades. Apesar de pedido de sobrestamento da vereadora Estela Almagro (PT), rejeitado por 15 a 5, o projeto acabou aprovado por 19 votos a 1, com voto contrário apenas da própria parlamentar.