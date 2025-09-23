O Brasil é um bar de promessas rasas e contas

No Brasil de hoje, a democracia é servida como aquele chope que chega morno: promete frescor, mas deixa gosto de burocracia e de traição no fundo do copo.

A gente vê políticos brindando discursos inflamados, jurando lealdade ao povo, enquanto nos bastidores articulam alianças como quem escolhe marca de cerveja descartável por preço, não por qualidade. Em 2025, Lula cumpre mandato cercado de expectativas, críticas e incertezas; o governo busca estabilidade, enfrenta oposição aguerrida, resistência no Congresso e no STF; ao mesmo tempo, antigos defensores do "fora tudo" agora pedem abertura de negociações, anistias e impunidade.

A elite política acusa "excessos judiciais", parte da população clama por ordem, outra parte, por justiça. E os donos do bar - partidos, empresários, mídia majoritária - sorriem discretos: quando instabilidades surgem, lucros de escândalos, manchetes e polarização sobem.